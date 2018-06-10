Galatasaray transferde atağa kalktı; Inter'e resmi teklif yapıldı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın transferdeki önceliği Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Jason Denayer ile yola devam etmek.

Her fırsatta Türkiye'de kalmak istediğini belirten Yuto Nagatomo için Inter'e resmi teklif yapıldı ve artık İtalyan kulübünün vereceği karar bekleniyor.

Fatih Terim'in takıma gelmesiyle birlikte şans bulmaya başlayan ve şansını da iyi değerlendiren Belçikalı stoper Jason Denayer için Manchester City ile yeniden kiralama için görüşülecek.

Orta sahanın iki yönünü oynayabilecek bir oyuncunun transfer edilmek istendiği iddiaları devam ederken, geçen sezonki performansı beğeni toplayan Ryan Donk ile sözleşme uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Üç kulvarda yarışacak sarı kırmızılılar kadroyu geniş tutabilmek adına Belhanda ve Feghouli'nın gitmesine sıcak bakmıyor.

Sarı kırmızılı yönetimin, Spor Toto Süper Lig'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Trezeguet için Dünya Kupasından önce Kasımpaşa'nın kapısını çalması bekleniyor.

UEFA'dan "Sattığın oyuncu kadar transfer yap" şeklinde bir karar gelmesi halinde ise transferlerde öncelik kiralama yönüne gitmek olacak.