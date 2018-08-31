Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray\'ın Trabzonspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Sarı kırmızılılar, yarın saat 21.45\'te başlayacak olan karşılaşma için bugün özel bir uçukla Trabzon\'a hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.

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