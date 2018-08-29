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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü

29 Ağustos 2018 23:07

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'de 4\'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında tüm oyuncuların katıldığı ve kendi nabız aralıklarına göre yaptıkları aerobik koşuya geçildi. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tam süre forma giyen oyuncular, idmanı soğuma hareketleri ile tamamlarken diğer oyuncular ise dar alan oyunları ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yeni transfer Badou Ndiaye, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tedavisi tamamlanan Garry Rodrigues, kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması gerçekleştirirken, Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon, takımdan ayrı olarak çalıştı.
Sarı-kırmızılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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