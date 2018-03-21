T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

21 Mart 2018 23:38

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki idmanda ilk olarak takım hâlinde salonda bir çalışma gerçekleştirildi. 
Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.
Sarı kırmızılı takımın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü\'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel de bir misafiri vardı. Galatasaray taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelerek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Terim tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncularımızın yaptığı antrenmana da katıldı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigTrabzonsporFlorya Metin Oktay TesisleriJupp Derwall Antrenman SahasıFatih TerimAntrenmanAntrenmanaSelçukSerdar Aziz Fernando Muslera Younes Belhanda Martin LinnesYuto NagatomoSarıMart Dünya Down Sendromu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24