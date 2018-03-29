Galatasaray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Yarın;

20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)

31 Mart Cumartesi

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)

19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

1 Nisan Pazar

13:30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

2 Nisan Pazartesi

20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk)

