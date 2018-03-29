Galatasaray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Yarın;
20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)
31 Mart Cumartesi
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)
16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)
19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
1 Nisan Pazar
13:30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
2 Nisan Pazartesi
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk)