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Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı

29 Mart 2018 14:28

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması Galatasaray - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcıları ise Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu oldu. Maçın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Yarın;
20:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor ( Ali Şansalan)
31 Mart Cumartesi 
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)
16:00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)
19:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
1 Nisan Pazar 
13:30 Osmanlıspor  - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
13:30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
2 Nisan Pazartesi 
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk)
 

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