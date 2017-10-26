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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

26 Ekim 2017 22:25

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor\'un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durdu.
Antrenmanın devam eden bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. İnterval koşunun ardından yapılan çift kale maçla akşam antrenmanı tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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