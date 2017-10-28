Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ardından saat 20.00\'de özel bir uçuşla Trabzon\'a hareket ederken, yarın akşam saat 19.30\'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor\'un, Trabzonspor maçı için kamp kadrosuna aldığı isimler şu şekilde:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.