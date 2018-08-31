Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.Sonrasında koordinasyon ve sürat çalışması yapılarak antrenmanın ana bölümününe geçildi. Burada oyuncular sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışmasının ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenman tamamlandı.

Garry Rodrigues, kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı. Günü tedaviyle geçiren Maicon\'un sağlık durumu ile ilgili son değerlendirme, yarın gerçekleşecek tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra 18.30\'da özel bir uçakla Trabzon\'a hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.

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