Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasındaki Trabzonspor karşılaşması hazırlıkları kapsamında bugün 21 Yaş Altı Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda oynanan maç, A takımın 5-4\'lük üstünlüğü ile sona ererken goller; Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer\'den geldi.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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