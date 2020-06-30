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Spor

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu

30 Haziran 2020 14:48

Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle: 

3 Temmuz Cuma: 

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi: 

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek 

5 Temmuz Pazar: 

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 

6 Temmuz Pazartesi: 

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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