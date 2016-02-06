Galatasaray, Torku Konyaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Torku Konyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak, lider Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.

Hürriyet'in haberine göre, ilk yarısı düşük tempoda geçen karşılaşmada iki takım da doğru dürüst gol pozisyonu üretemedi. Galatasaray ikinci devrede bütün hatlarıyla oyunu yarı alana yıktı ancak galibiyeti getirecek golü bulamadı.

İlk 11'ler

GALATASARAY:

Muslera, Linnes, Chedjou, Koray, Olcan, Donk, Selçuk, Yasin, Sneijder, Sinan, Umut

TORKU KONYASPOR:

Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Holmen, Ali Çamdalı, Meha, Traore, Ömer Ali, Rangelov

Linnes, ilk kez lig maçında

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Norveçli futbolcu Martin Linnes, ilk kez lig maçında forma giydi. Sarı kırmızılı formayla üç Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Linnes, 19. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosunda yer alsa da oyuna girememişti. Torku Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Norveçli savunma oyuncusu, ilk kez bir lig maçında oynadı.

Koray Günter, 100 gün sonra lig maçında

Galatasaray'ın genç savunmacısı Koray Günter, 100 gün sonra bir lig maçında forma giydi. Sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Koray, 29 Ekim 2015'teki Eskişehirspor maçında 82. dakikada oyuna girmiş ve sahada 8 dakika kalabilmişti. Daha çok Türkiye Kupası maçlarında değerlendirilen Koray, 100 gün aradan sonra sarı-kırmızılı formayla lig maçına çıktı.

Galatasaray'da 30 maç sonra bir ilk

Galatasaray 30 maç aradan sonra Süper Lig'de bir maçı gol atamadan bitirdi. Sarı kırmızılı takım en son 8 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği derbide fileleri havalandıramamıştı.

Yasin Öztekin protesto edildi

Mustafa Denizli'nin ilk 11'de sahaya sürdüğü Yasin Öztekin, beklentileri karşılayamayınca 62. dakikada yerine Sabri'ye bıraktı. Yasin, oyuncu değişikliği için kenara gelirken taraftarların protestolarına maruz kaldı. Çin'e transfer olan Burak, karşılaşmayı ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte locadan izledi.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Galatasaray taraftarı, Torku Konyaspor maçına fazla ilgi göstermedi. Bu sezon ligde gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan ve zirve yarışının gerisine düşen sarı-kırmızılı takımın Torku Konyaspor ile yaptığı maçta Türk Telekom Arena tribünlerinin büyük kısmı boş kaldı.

Suat Mamat'a vefa

Hafta içinde 85 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcusu Suat Mamat'ın kızı Gülsu Mamat'a plaket verildi. Maç öncesi düzenlenen törende Gülsu Mamat'a plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın takdim etti. Bu sırada tribünlerdeki taraftarlar, Suat Mamat lehine tezahürat yaptı.

Saygı duruşu yapıldı

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği de yapan Suat Mamat ile A Milli Takım'ın eski oyuncusu Ali Beratlıgil için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.