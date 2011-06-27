-GALATASARAY, TOPBAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Tarihin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, 2011-2012 sezonunun hazırlıklarına yeni teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Tesislerde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, sezonun ilk gününde bir yandan sağlık kontrollerine tabi tutulurken, bir yandan da ilk çalışmayı gerçekleştirdi. Bir grup futbolcu Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde geniş sağlık kontrollerine tabi tutulurken, diğer oyuncular ise tesislerde antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren adaptasyon çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı takımda daha önce sağlık kontrolleri gerçekleştirilen yeni transferler Johan Elmander, Tomas Ujfalusi, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam dışında kalan diğer futbolcuların tıbbi kontrollerine yarın ve çarşamba günü devam edilecek. -ELMANDER VE UJFALUSİ SONRA KATILACAK- Galatasaray'da teknik ekip tarafından izinli olan yeni transferler Johan Elmander, Tomas Ujfalusi, Selçuk İnan ile Kazım Kazım bu sabah yapılan çalışmaya katılmadı. Selçuk İnan ve Kazım Kazım'ın akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmana katılacağı belirtilirken, Tomas Ujfalusi'nin 30 Haziran Perşembe günü, Johan Elmander'in ise 1 Temmuz Cuma günü itibariyle takımdaki yerlerini alacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.