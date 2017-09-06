Galatasaray topa sahip olma çalışması yaptı

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, akşam teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın daha sonraki bölümünde takım hâlinde topa sahip olma çalışması üzerinde durdu. Son bölümde ise yarı sahada 7\'ye 7 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.