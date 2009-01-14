Galatasaray Top 16'da

İşte G.Saray C.C.nin rakipleri



RAKİPLER BELLİ OLDU



Sarı-kırmızılı takım, böylece 10 puan ve averajla Belçika ekibi Dexia Mons Hainaut'un ardından 2. sırayı alarak kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı.Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Guroviç'in sayılarıyla 2. dakikada 6-0 öne geçti.Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan sarı-kırmızlılar, hem dış atışlarda, hem de pota altında oldukça etkili bir performans sergileyerek, 7. dakikada skoru 20-4 yaptı. Galatasaray Cafe Crown, son dakikada Atkins ile hızlı hücumlardan kazandığı basketlerle ilk periyodu 27-7 üstün tamamladı.2. periyoda da iyi oyununu taşıyan Galatasaray Cafe Crown, dış atışlardan Guroviç ve Atkins ile bulduğu basketlerle 14. dakikada farkı 30 sayıya (43-13) çıkardı. Baskılı oyunuyla rakibini hataya zorlayan ve bunu başaran sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Cemal'in smaç basketiyle skoru 50-16 yaptı.Disiplinli oyununu sürdürerek rakibinin etkili olmasına izin vermeden sayı üretmeyi sürdüren Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıyı 35 sayılık farkla 56-21 önde geçti.İkinci yarıya da iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, zayıf rakibi karşısında sayı üretmeyi sürdürdü ve 26. dakikada Murat'ın 3 sayılık basketiyle skoru 71-26 yaptı. Evsahibi takım, üstün oyununu sürdürdü ve son çeyreğe 80-35 önde girdi.Son periyotta Galatasaray Cafe Crown Antrenörü Koray Mincinözlü, yedek oyunculara görev verirken, sarı-kırmılı takım, baştan sona üsten oynadığı karşılaşmadan 94-51 galip ayrılarak, son 16 takım arasana kalmayı başardı.Galatasaray Cafe Crown'da Guroviç, attığı 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.Kullandığı 26 adet 3 sayılık atışın 15'ini (yüzde 57.7) potaya isabet ettiren sarı-kırmızılılar, ribauntlarda da rakibine 34-27 üstünlük sağladı.Öte yandan 2. tura yükselen Galatasaray Cafe Crown'ın, bu turda mücadele edeceği (J) Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın EWE Baskets Oldenburg, İtalya'nın Virtus Bologna ve Ukrayna'nın BC Kiev takımlarıyla eşleşti.Galatasaray Cafe Crown, 2. Tur (J) Grubu'ndaki ilk maçını, 27 Ocak Salı günü İstanbul'da İtalyan ekibi Virtus Bologna ile yapacak.Kupada 2. tur grup mücadeleleri, 4'er takımlı 4 grupta yine çift devreli lig usulüne göre 27 Ocak-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Maçlar sonunda 4 gruplarında ilk 2 sırada yer alacak toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.