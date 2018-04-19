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Spor

Galatasaray, TFF'ye itiraz edecek

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFKD) sevk edilmesi ve PFDK tarafından kulübe verilen tribün kapatma cezası hakkında yarın saat 10

19 Nisan 2018 22:41

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim\'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFKD) sevk edilmesi ve PFDK tarafından kulübe verilen tribün kapatma cezası hakkında yarın saat 10.00\'da Türkiye Futbol Federasyonu\'na itirazda bulunacak.
Sarı kırmızılı kulübün, teknik direktör Fatih Terim\'in TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK\'ya sevk edilmesi ve Medipol Başakşehir maçındaki saha olayları nedeniyle verilen tribün bloke cezasına itiraz edeceği öğrenildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada Fatih Terim\'in, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün akşam oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki \'sportmenliğe aykırı hareketi\' nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

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