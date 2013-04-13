Galatasaray, Terim için Tahkim'e gidiyor

Galatasaray, Fatih Terim'in 9 maçlık cezasında indirime gidilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Sarı-Kırmızılılar, perşembe günü Tahkim Kurulu’na başvurarak Fatih Terim’in 9 maçlık cezasında indirime gidilmesini talep edecek.

Avukat olan yönetici Sedat Doğan ve kulüp hukukçuları savunmaları hazırlamaya başladı bile. Ancak Fatih Terim’in Tahkim’e giderek savunma yapmaya hiç niyeti yok.

Yazılı savunma verme konusunda bile isteksiz. İmparator, “Bundan sonra PFDK ve Tahkim’e gitmeyeceğim. O kurumlara itimadım kalmadı” demişti.

PFDK’nın saha kapama cezası gelmemesi yönetimi fazlasıyla memnun etti.