Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 15\'inci haftasında kendi seyircisi önünde oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde Igor Tudor\'un yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma oyunuyla başladı. Ana bölümde ise taktik çalışmaların üzerinde durulan bir antrenman yapıldı.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

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