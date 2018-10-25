Galatasaray tel tel döküldüğü Schalke maçında 1 puana çok sevindi

Fanatik
gazetesi manşetindeki habere, “Harika 1 puan”
başlığını attı ve “Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında Schalke ile sahasında golsüz berabere kaldı. Galatasaray maç boyunca etkisiz bir performans sergilerken, Schalke ataklarında Muslera kalesinde devleşerek, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı” ifadelerine yer verdi.
Fotomaç
gazetesi, “Elde var 1”
başlığını kullandı ve “Galatasaray
, Schalke
ile 0-0 berabere kaldı. Taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, kendisinden beklenilen arzulu futbolu ortaya koyamadı. Kuşkusuz bunda sakat oyuncularının fazla olması en önemli etkendi. Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrildi” dedi.
AMK
gazetesi manşetin yanındaki habere, “Yıkılmadık ayaktayız”
başlığını attı ve “Devler Ligi’nde kritik Schalke maçına 5 önemli eksikle çıkan Aslan, ölüp ölüp dirildiği maçta 1 puan çıkarmayı başardı… 90 dakika boyunca rakibinin atakları karşısında sıkıntılı anlar yaşayan Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Muslera müthiş performansıyla maça damga vurdu” ifadelerine yer verdi.
Hürriyet
gazetesi manşetten verdiği habere, “Kazanan yok”
başlığını attı ve “Şampiyonlar Ligi D Grubu temsilcimiz Galatasaray sahasında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı” ifadelerini kullandı.
Sabah
gazetesi habere manşetinde, “Cimbom 1 puana sevindi”
başlığıyla yer verdi ve “Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi
D Grubu'nda çıktığı üçüncü maçta, evinde Alman temsilcisi Schalke 04
ile 0-0 berabere kaldı ve kritik 2 puanı evinde bıraktı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltirken Schalke 04'ün puanı ise 5'e çıktı” dedi.
Cumhuriyet
gazetesi manşetinde, “Galatasaray’dan mucize puan”
başlığını kullandı ve “UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray, evinde Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı” dedi.
Yeni Şafak
manşetindeki habere, “Cimbom 1 puana razı”
başlığını attı ve “UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'ndaki 3. maçında Almanya temsilcisi Schalke ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı oldu” ifadelerini kullandı.
Vatan
gazetesi, “Muslera varsa sorun yok”
manşetiyle çıktı ve “Kadro derinliğinde zaten eksikleri olan G.Saray’da Fatih Terim
, Schalke maçı öncesi de tam beş as oyun
cusunun sakatlanmasıyla adeta kadro kurmakta bile zorlandı. Yine de maçtan önce yapılan basın toplantısında umutlu konuşan Terim sahaya on bire on bir çıktığımız sürece sıkıntı yok demişti. Ancak dün gece bir defa daha görüldü futbol forvetsiz oynanmıyor!” ifadelerine yer verdi.
Akşam
gazetesi manşetten verdiği habere, “Aslan’ın sesi kısık”
başlığını attı. Haberde, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Schalke 04 ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hücumda sorunlu bir gün geçiren Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrilen isimler oldu. Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek” ifadeleri yer aldı.