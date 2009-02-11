Galatasaray tekrar istiyor



Galatasaray, Kayserispor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle federasyona karşılaşmanın tekrarı için başvuru yaptı.





Galatasaray, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle birkez daha federasyona başvuruda bulundu.



Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı yıldız oyuncuları Lincoln'ün oyundan atılmasına neden olan ikinci kartın hatalı gösterildiği ve kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, Kayserispor maçında Lincoln'ün gördüğü ikinci sarı kartın iptali ve yapılan kural hatası nedeniyle de karşılaşmanın tekrar edilmesi talebiyle federasyona başvuru yaptıklarını açıkladı.



Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında topun oyuna yanlış sokulduğunu gerekçe göstererek kural hatası yapıldığını belirtmiş ve karşılaşmanın tekrar edilmesini istemişti.

