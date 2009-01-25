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Spor

Galatasaray tekrar istiyor

Galatasaray Kulübü, Sivasspor ile oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

25 Ocak 2009 02:00


Galatasaray Kulübü, Sivasspor ile oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında hakemlerin kural hatası yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Galatasaray'ın, 2-0 yenildiği maçla ilgili hakem Yunus Yıldırım'ın kural ihlali yaptığını savundu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, karşılaşmanın ilk yarısının sonlarında Ümit Karan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondan hemen sonra maçın hakemi Yunus Yıldırım'ın hava atışı yerine Sivasspor lehine endirek serbest vuruşla oyunu başlattığı için bu başvuruyu yaptığı öğrenildi.

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