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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor

"Xavi'nin Barcelonası iyi bir dönemde"

09 Mart 2022 23:10

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. 90 dakika içerisinde en iyi oyunumuzu oynayıp, pozisyon vermemeliyiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın son dönemlerde iyi bir grafik yakaladığını belirten Torrent, "Xavi'nin Barcelonası iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler. Şampiyonlar Liginde olsalardı onlar adına daha iyi olabilirdi" diye konuştu.

"Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama oyuncular her zaman aynı seviyede olmuyor"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin yarınki maç öncesinde kadroda rotasyon yapacağının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Bütün herkes biliyor ki çok iyi bir ekibi var. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama oyuncular her zaman aynı seviyede olmuyor. Bu durum Barcelona'nın kalitesini değiştirmeyecektir çünkü profiller değişmeyecek. Pedri, Gavi, Nico... Bu büyük bir hazine Barcelona için. Biraz daha yararlanmak lazım onlardan. Barcelona tarz olarak tekrar iyi oyuncular transfer ediyor. Kaliteli oyuncular her zaman Barcelona'ya geliyor. Oynamak zorunda olduklarında Camp Nou'da o sorumluluğun daha da bilincinde oluyorlar. Bu genç oyuncuların sisteme kısa sürede adapte olmaları benim için sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı.

"Bazı değişiklikler yapacağız"

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