Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Kusursuz olmamız gerekiyor

Yarınki karşılaşma öncesindeki beklentileriyle ilgili olarak ise Domenec Torrent şunları söyledi:

"Barcelona devamlı saldıracak ama biz bunun tedbirini de alacağız"

"Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. 90 dakika içerisinde en iyi oyunumuzu oynayıp, pozisyon vermemeliyiz. Opsiyonlarımız olacak. Top bizde olduğunda nasıl davranacağımızı biliyoruz. Barcelona kaybettiğinde baskı yapıyor ve topu almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Barcelona devamlı saldıracak ama biz bunun tedbirini de alacağız. Son dakikaları da çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Onun da bilincindeyiz"

"Sizleri anlıyorum, iyi bir yıl geçirmiyoruz"

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon iyi bir performans ortaya koymadığını ve kalan haftalarda taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Torrent, "İyi bir yoldayız. Düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Galatasaray yukarılarda olmaya alışmış bir takım. Nerede olmamız gerektiği şu an için bir problem ama bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum. Şu anki problem dört maçta şanssızlıklar yaşadık. Zor bir yıl geçiyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. Sizleri anlıyorum, iyi bir yıl geçirmiyoruz. Kulüp için de taraftarlar için de iyi bir durum değil. Taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray 20 yıl sonra Nou Camp'ta

Galatasaray, en son 13 Kasım 2002 tarihinde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ile oynadığı maç için çıktığı Nou Camp'a yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ayak bastı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetimine yapılan ve bir saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Galatasaray'da Barselona'ya getirilmeyen Arda Turan dışında takımdaki tüm futbolcular, antrenmana katıldı.

İspanya'nın önemli takımlarından Barcelona'ya karşı şimdiye kadar 8 maç oynayan Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Yaklaşık 20 yıl önce oynanan son maç Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Nou Camp'ta yarın akşam TSİ 23.00'te tekrar sahaya çıkacak Barcelona ve Galatasaray'ın maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.