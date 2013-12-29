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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Fatih Terim'e taş

Roberto Mancini: Kendi maçlarımıza odaklanıp kazanacağız. Ligin ikinci yarısında her şey değişebilir

29 Aralık 2013 12:57

Galatasray’ın teknik patronu Roberto Mancini, “Geldiğimde ligde alt sıralarda yer alan bir takım vardı. Şimdi ligde 2. olan bir Galatasaray var. Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş gibi gözüküyorduk. Şimdi bir üst tura çıkan Galatasaray var” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, ilk yarı bitiminde görevde bulunduğu sürenin muhasebesini yaptı, eskiye göndermede bulundu.

2013’te iyi işler yaptıklarını, 2014’ün daha da iyi olabileceğini söyleyen Mancini, “Geldiğimde lig tablosunda alt sıralarda bulunan bir Galatasaray  vardı. Şimdi ilk yarı bittiğinde lider Fenerbahçe’nin arkasında ikinci olan bir Galatasaray var. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş gibi gözüküyorduk.  Şimdi Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkan Galatasaray var. Tabii daha iyisini de yapabilirdik. Takımımın şu ana kadar gösterdiği performanstan memnunum” dedi.

İtalyan teknik adam, Galatasaray’ın şampiyonluk şansının sorulması üzerine, dinlenmeleri ve ikinci yarıya hazırlanmaları için önlerinde uzun bir  zaman dilimi bulunduğunu anlattı. İkinci yarının, uzun bir periyot olduğuna dikkati çeken Mancini, “Kendi maçlarımıza odaklanıp kazanacağız. Ligin ikinci  yarısında her şey değişebilir” ifadesini kullandı.

 

‘Dünya Kupası’nda oynamalı’

 

Futbolcuları Dany ve Bruma’nın başka takımlara transfer olacağı  iddialarına yönelik soruyu da yanıtlayan Mancini, Dany’nin çok iyi bir futbolcu olduğunu kaydetti.

Dany’nin, 2014 Dünya Kupası öncesi oynaması gerektiğini vurgulayan  Mancini, “Gidip bir yerde oynaması gerekiyor. Neresi olur bilemiyorum ama büyük  ihtimal bu böyle gerçekleşecek. Bruma’nın da devre arasında daha çok çalışması  gerekecek” diye konuştu.

 

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