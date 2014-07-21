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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Prandelli oruç tutacak

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, basın mensuplarıyla biraraya geldiği yemekte Ramazan'la ilgili bilgi aldı

21 Temmuz 2014 22:28

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Avusturya kampını takip eden basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Windischgarsten'deki bir İtalyan lokantasında gerçekleşen yemek yaklaşık 1 saat sürdü. Prandelli, görüntü alınmasını istemediği yemekte samimi ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Ramazan ayı ile ilgili sorular sorup bilgi alan deneyimli teknik adam, son gün oruç tutacağını söyledi. Prandelli ayrıca, Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek İstanbul'un büyüleyici bir şehir olduğundan bahsetti.

 

Melo, Galatasaray forması göndermiş

 

İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası’ndayken Felipe Melo'nun kendisine Galatasaray forması gönderdiğini söyleyen Prandelli, bu hediye karşısında çok mutlu olduğunu belirtti. İtalyan teknik direktör, cep telefonundan oğlunun Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafını da basın mensuplarına gösterdi.

Felipe Melo'nun çok özel bir futbolcu olduğunu vurgulayan Prandelli, böyle bir oyuncunun Brezilya kadrosuna alınmamasına şaşırdığını söyledi.

Galatasaray'a gelmesindeki en büyük faktörün Ünal Aysal olduğunu anlatan Prandelli, "Başkan sizinle konuşurken gözlerinizin içine bakıyor. Bu çok önemli. Galatasaray'ın başarı kültürüne yeni bir dönem daha eklemek istediğini gördüm. Gözündeki başarıya olan istek, transferimi sağladı" dedi.

Takımın fizik durumunu iyi bulduğunu belirten Prandelli, hücum oynayan bir ekip yaratacaklarını sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının Avusturya kampında 4. yıldız temalı fotoğraf çekme isteğini reddeden Prandelli, "Biz İtalyanlar önce işimizi yaparız, ardından tabii ki fotoğrafı çekebiliriz, ama önce bu başarıyı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

 

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