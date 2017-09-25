Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor: "Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı"

Süper Lig\'de Galatasaray, ilk yarıyı yenik kapattığı maçta Bursaspor\'u deplasmanda 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise, dünkü Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili, \"Bir takımın lehine hataların ön plana çıktığını düşünüyorum\" dedi.

Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursa\'ya gelip kazanmanın hiçbir zaman kolay olmadığını söyledi. Tudor şöyle konuştu: \"Özellikle Paul Le Guen, takımı iyi organize eden, iyi kontra atağa çıkaran bir hoca. Dürüst olmak gerekirse maçın başlangıcını kendi açımdan beğenmedim. İlk 30 dakika alışagelmiş bir Galatasaray yoktu sahada, umarım bundan ders çıkarırız. Kazanarak dersler çıkarmak da her zaman çok çok önemlidir. Diğer taraftan bakarsak bugün kazanamyı hak eden bir Galatasaray vardı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, psikolojik olarak bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak takımın durumu için de iyidir. Şu an tek odaklandığımız şey Galatasaray maçı, bunu da kazanarak milli araya iyi girmek istiyoruz.\"

\'BİR TAKIMIN LEHİNE HATALAR ÖN PLANA ÇIKTI\'

İlk yarının kendileri için önemli bir test olduğunu belirten Igor Tudor, \"Bu da galibiyetin değerini artırıyor. Diğer taraftan maça hazırlanırken bütün senaryoları düşünüyoruz. Kazandığımız, kaybettiğimiz, hepsini düşünüyoruz. Tabii ki bütün senaryolar maç başladığı zaman oyunculara odaklanıyor, o gün gününde olamayabiliyorlar\" dedi. Dün oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının sorulması üzerine Igor Tudor şu ifadeleri kullandı:



\"Dünkü maçı seyrettim, ama kimin kazanacağı çok önemli değildi. Tabii ki maçlarda bir taraf lehine daha fazla hatalar olabiliyor, bazen isteyerek bazen istemeyerek ama dün geceki maçı tarafsız gözle değerlendiriyorum. Türk insanlar çok tutkulu, futbola sevgi duyuyorlar. Dün bir takımın lehine hataların ön plana çıktığını düşünüyorum. Seyredenler futbola bakış açısını kaybedebiliyorlar, dünkü maç da böyleydi.\"

Ayrıca Igor Tudor, başına yabancı madde gelmesinden ötürü tedavisi yapılan basın mensubu için, \"Bu tür olaylar beni çok üzüyor. Direk muhattabı ben değilim ama üzüldüğümü söyleyebilirim\" ifadesini kullandı.

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-Igor Tudor açıklamalar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)