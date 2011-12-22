-Galatasaray tatile lider çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Manisaspor'u 1-0'la geçen Galatasaray, ilk yarıyı lider tamamladı. İlk yarının son haftasına ezeli rakibi Fenerbahçe ile 34'er puanda giren ve averajla lider durumda bulunan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Medical Park Antalyaspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Manisaspor engelini 3 puanla geçti ve ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlamasını bildi. Öte yandan, maç sonrası sarı-kırmızılı oyuncular Melo, Ujfalusi, Eboue, Kazım ve Muslera, tribüne giderek taraftarlara ''Üçlü'' çektirdiler. -Galibiyet serisi 6 maça çıktı- Manisaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini de 6 maça çıkarmayı başardı. Ligdeki son puan kaybını Beşiktaş deplasmanında 0-0'lık sonuçla yaşayan sarı-kırmızılı ekibin son 6 maçlık galibiyet serisi şöyle: Sezon Hafta Rakip Sonuç --------------------------------------------- 2011-12 12. Sivasspor 2-1 13. Gençlerbirliği (D) 1-0 14. Fenerbahçe 3-1 15. Trbzonspor (D) 3-0 16. Orduspor (D) 2-0 17. Manisaspor 1-0 -Selçuk'tan şık frikik golü- Sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan, Manisaspor ağlarına frikik vuruşundan gönderdiği şık golle tribünleri ayağa kaldırdı. Ceza sahası dışında sol çaprazdan kullandığı frikik vuruşunda, topu barajın üzerinden geçirerek köşeden filelerle buluşturan Selçuk, takımını 1-0 öne geçirirken, Türk Telekom Arena'da tribünlerden de büyük alkış aldı. Selçuk, deplasmanda Trabzonspor'la yapılan maçta da bir frikik golüne imza atmıştı. -Melo cezalı duruma düştü- Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Manisaspor karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Maçın 57. dakikasında kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle topu tribüne vurarak tepki gösteren Melo, hakem Özgür Yankaya'dan sarı kart gördü ve bu sezondaki 4. sarı kartını aldı. Felipe Melo, sezonun ikinci yarısındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımdaki yerini alamayacak. -Yiğit sakatlandı, Manisaspor durmadı- Karşılaşmanın 50. dakikasında Manisasporlu Yiğit İncedemir sakatlanarak yerde kalırken, Galatasaraylı oyuncuların hemen tedavi yapılması için duraksadıkları anda Manissapor takımı atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların oyunu bırakmasını fırsata çevirmek isteyen Manisaspor'da Ahmet İlhan Özek, defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunda Muslera son anda topu tokatlayarak kornere çeldi. Yaşanan durum nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcular Manisasporlulara tepki gösterdiler. Yiğit'in tedavisinin ardından ise Manisaspor kornerde topu Galatasaraylılara vererek durumu telafi etti. -Kalecilerin gecesi- Galatasaray-Manisaspor karşılaşmasında her iki takımın da kalecileri karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde gole izin vermezken, konuk ekipte ise İlker Avcıbay, Galatasaray ataklarına karşı başarılı bir mücadele sergileyerek farkı önleyen isim oldu. -Yiğit İncedemir, 7 dakikada kızardı- Manisasporlu futbolcu Yiğit İncedemir, 7 dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın 61. dakikasında ilk sarı kartını gören Yiğit İncedemir, 68. dakikada hakem Özgür Yankaya'dan bir kez daha sarı kart görerek, kırmızı kartla oyundan atıldı. -Manisaspor, 8 maç sonra deplasmanda yenildi- Galatasaray'a Türk Telekom Arena'da mağlup olmaktan kurtulamayan Manisaspor, deplasmanda 8 maç sonra yenildi. Ligin 2. haftasında Orduspor'a rakip sahada 1-0 yenilen ve ardından 7 deplasman maçında 2 galibiyet ve 5 beraberlik alan konuk ekip, rakip sahadaki 8. maçında yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu. Ayrıca, Galatasaray yenilgisiyle üst üste 5. maçını da kazanamayan Manisaspor, son 5 haftada 13 puan kaybetti.