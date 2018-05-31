Galatasaray tasarrufa gidiyor

Galatasaray'da kontratları biten Eray İşcan, Cedric Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile Yasin Öztekin'e yönetimin yeni sözleşme teklif etmeyeceği belirtiliyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; yönetim böylece, kulüp bulmaları söylenen 7 oyuncunun 5 milyon Euro'yu aşan maaşlarından tasarruf edecek.

Futbol kariyerine nokta koyan Hakan Balta, yıllık 1 milyon 250 bin Euroluk kazancı ile bu isimler arasında öne çıkarken Yasin Öztekin ise 1 milyon 150 bin avro alıyordu.

Sözleşmesi biten oyuncular arasında bulunan Ryan Donk'un ise takımda kalacağı iddia edildi.