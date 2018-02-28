Galatasaray, tarihini sergiliyor

Galatasaray Spor Kulübü tarihinde önemli yer edinmiş kupalar, fotoğraflar ve kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Galatasaray Müzesi, resmen açıldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan müzenin açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Dursun Özbek ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bu müzenin kurulmasında Ali Sami Yen'den bu yana bütün başkan ve yönetimlerin büyük emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz, şunları söyledi;

"Şu anda bulunduğumuz tarih, Galatasaray için geçmişine sahip çıkma, geleceğini yansıtma adına çok önemli bir an. Bu ana katılarak onur verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Müzeler, medeniyetin ve kültürün sergisidir. Bu sergilenen kültür ve medeniyet, geçmişi anlamak, bugünü kavramak ve geleceği tahmin etmek üzerine kuruludur. Biz bu müzemizde Galatasaray'ın 113 yıllık geçmişini kısa şekilde anlatmaya çalıştık. Kısa diyorum çünkü burada bulunan kupa sayısı 800. Halen 3 bin 500 adet kupamız Beyoğlu'ndaki müzede beklemekte. Orada inşallah sergileyeceğiz.

Bu müzenin kurulmasında Ali Sami Yen'den bu yana bütün başkan ve yönetimlerin büyük emeği var. Ünal Aysal ve Candan Erçetin döneminde fiziki olarak müze çalışmaları başladı. Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek de bu işi sonuçlandırdılar. Bana da açmak nasip oldu. Bu müzenin camiamıza, Türk sporuna ve bütün rakiplerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Aşkın Bak: "Spor birleştirici bir güç"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Türk sporu için önemli bir müze yapıldığına dikkat çekerek, "Bu müzenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor birleştirici bir güç. Burada da Galatasaray Kulübü'nün Türk sporuna yaptığı hizmetler, güzide rakipleriyle yaptığı rekabet ve başarıları sergileniyor. Maç izlemeye gelen gençlerin Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görmesi, belki de turistlerin gelip müzeyi gezmesi Türk sporu için önemli. Diğer kulüplerimiz de bu yönde çalışmalarını yürütüyorlar. Galatasaray Kulübü, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından bir tanesi olmuştur. Aynı zamanda olimpik branşlarda da önemli başarılar elde etmiştir. Bunların devamını diliyoruz. Ligde rekabet devam ediyor. Bu rekabet de herkesi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası ise katılımcılar; kupaları, tarihi formaları, hatıra eşyalarını ve plaketleri inceledi.

(beIN Sports)

