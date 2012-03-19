Galatasaray tarih yazdı

T24- Kadınlar Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Romanya temsilcisi 2004 Tomis Constanta'yı eleyerek finale yükseldi.
1. SET: 25 - 23
Galatasaray maçta ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Sarı-kırmızılılar farkı 4 sayıya çıkarınca (10-6) 2004 Tomis Constanta mola aldı. Aradaki fark 1 sayıya inince (14-13) antrenör Dragan Nesic mola aldı. Molanın ardından rakibine sayı şansı vermeyen Sarı-kırmızılılar ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Sette son bölümde Galatasaray 22-20 öndeyken 2004 Tomis Constanta mola aldı. İlk seti 25-23 kazanan Galatasaray maçta durumu 1-0'a getirdi.
2. SET: 25 - 18
Galatasaray sette 6-4 öndeyken 2004 Tomis Constanta mola aldı. Sette ilk teknik molaya Sarı-kırmızılılar 8-5 önde girdi. Farkı açan Galatasaray ikinci teknik molaya 5 sayı (16-11) önde girdi. Sarı-kırmızılılar teknik mola dönüşü farkı 7 (18-11) sayıya çıkarınca 2004 Tomis Constanta mola aldı. Skor 20-11'den 20-14'e gelince antrenör Dragan Nesic mola aldı. Seti 25-18 kazanan Galatasaray maçta durumu 2-0'a getirdi.
3. SET: 25 - 19
Sette ilk teknik molaya Galatasaray 8-6 önde girdi. Galatasaray farkı 4 sayıya çıkarınca (11-7) 2004 Tomis Constanta mola aldı. Skor 15-9'dan 15-12'ye gelince Sarı-kırmızılı antrenör Dragan Nesic mola aldı. İkinci teknik molaya Galatasaray 16-14 önde girdi. Teknik mola dönüşü Sarı-kırmızılı takım farkı 4 sayıya (18-14) çıkarınca 2004 Tomis Constanta mola aldı. Seti 25-19 kazanan Galatasaray durumu 3-0'a getirdi.
ALTIN SET: 15 - 11
Galatasaray altın sette 4-1 öne geçince 2004 Tomis Constanta mola aldı. Fark 5 sayıdan (6-1) 2 sayıya (6-4) inince Galatasaray antrenörü Dragan Nesic mola aldı. Galatasaray saha değişimine 8-7 önde girdi. Sette son bölüme 11-9 Galatasaray üstünlüğü ile girilince 2004 Tomis Constanta mola aldı. Altın setten 15-11 galip ayrılan Sarı-kırmızılı takım CEV Cup'ta finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Milan Rajkovic xxx (Sırbistan), Viktor Kozlovskyy xxx (Ukrayna)
Galatasaray: Lo Bianco x)xx, Miletic xxx, Nilay xxx, Natalia xxx, Calderon xxx, Eric xxx (Funda xxx, Derya xxx, Miletic xxx, Selime xx, Deniz xx
2004 Tomis Constanta: Zarkova xx, Neaga xx, Vesovic xxx, Gavrilescu xx, Cazacu xx, Zakreuskaya xxx (Vujovic xx, Bogmatser x, Julio x, Butnaru x)
Setler: 25-23, 25-18, 25-19
Süre: 77 Dakika (27, 25,25)