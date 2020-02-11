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Spor

Galatasaray taraftarlığını bırakan Sabah yazarı Uluç: Bugün Galatasaray’ın kurtuluş günü olacak!

11 Şubat 2020 12:15

Galatasaray taraftarlığını bıraktığını açıklayan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugün Galatasaray’ın ibra davasına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Uluç, “Bir daha ve de asla seçilemeyeceğini bilen Mustafa Cengiz de, bin türlü hukuk numarasıyla ertelettiği seçimleri, hatta bu mahkeme tarafından tayin edilecek günde yapmaya mecbur olup, kulübün başından çekip gidecek.” görüşünü savundu.

Uluç, “Galatasaray Tüzüğü'ne göre, 45 gün içinde seçim kararı alması gerekiyordu. Cengiz adının 'Mustafa' olduğunu bildiği gibi, seçim olursa kaybedeceğini de biliyordu. Kongrenin kendisini ibra etmemesi kararına mahkemede itiraz etti. Sayımın hatalı yapıldığını iddia ediyordu, bir. Hükümet komiseri ve kendi temsilcileri dahil, açık sayım tüm kongrenin önünde yapılmıştı oysa... Bu tutmayacağı için, 'Biz mali ibra aldık. Ayrıca idari ibra gereksizdi' diye Galatasaray Tüzüğü'ne rağmen ve o tüzüğün açık hükümlerine karşı bir dava daha açtı. Bu da iki..” ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit.. Muzaffer Enes Cirit, Yargıtay Başkanı'nın oğlu.. Mustafa Cengiz'in o büro ile anlaşması, "yargıyı etkilerim" umudundan.. Ama etkilemedi tabii.. Öyle şey olur mu?.

Sulh Hukuk Mahkemesi de, İstinaf da hep Cengiz aleyhine karar verdi.

Bugün de, elde bu Galatasaray Tüzüğü ve bu mahkeme kararları varken, 7. Sulh Ceza'nın farklı karar vermesi hiç ama hiç mümkün görünmüyor.

Bugün, Galatasaray'ın "Kurtuluş Günü" olacak!.

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