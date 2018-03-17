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Spor

Galatasaray taraftarının derbi yolculuğu başladı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19

17 Mart 2018 18:20

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Ülker Stadyumu\'nda bugün saat 19.00\'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini deplasman tribününde takip edecek olan sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'ndan, Ülker Stadyumu\'na doğru yola çıktı.
Münferit şekilde Ülker Stadyumu\'na gidişi yasak olan sarı kırmızılı taraftarlar, dev derbi öncesinde TT Stadyumu\'nda toplanarak bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Galatasaray Kulübü\'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak Ülker Stadyumu\'na gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların kontrolden geçişi
- Güvenlik önlemleri
- Taraftarlardan görüntüler
- Taraftarların otobüsün içinden detayları
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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