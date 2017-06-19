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Spor

Galatasaray taraftarından rekor

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti

19 Haziran 2017 20:16

Galatasaray taraftarı, kombinelerin satışa çıkmasını takip eden hafta içinde 7500'ün üzerinde kombine alarak bu alanda rekor kırdı.

Kombinelerin satışa sunulduğu ilk hafta 7500'den fazla kombine alan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu alanda son 5 sezonun rekorunu kırdı.

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Galatasaray yönetimi, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Taraftarımızdan kombine rekoru! Son 5 sezonun ilk hafta rekoru 7500'ü aşan satışla kırıldı. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" paylaşımında bulunarak taraftara teşekkür etti.

Galatasaray, geçen sezon 52.600 kapasiteli stadında 21.351 seyirci ortalamasıyla, maç başına 30.448 taraftarı stada çeken Beşiktaş'ın gerisinde 2'nci sırada yer almıştı.

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