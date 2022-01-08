Galatasaray taraftarından protesto: Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor?

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'u konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında takımının başında yer aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de takımını saha kenarından yönetti.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçının son dakikalarına doğru 1-0 geride girdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, maç içerisinde Halil Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Oyundan çıkan golcü oyuncuyu yuhalayarak tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı yönetime yönelik olarak, "Yönetim uyuma takımına sahip çık” tezahüratlara yaptı.

Tezahüratlardan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de nasibini aldı. Taraftarlar tecrübeli teknik adama yönelik olarak, "Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor" tezüratları yaptı.

Futbolculara tepki gösteren taraftarlar, "Aşkımız renklere, sizlere değil. O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı.

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe de maçta ıslıklandı. Taraftarların tepkisi maçın sonlarında iyice arttı ve "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye bağırıldı.