Galatasaray taraftarından istifa çağrısı: "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor"

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlardan yönetime tepki vardı.

Tribündeki taraftarlar, “Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor.", “Yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray, karşılaşmanın 39. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Taraftarlar golün ardından da "Yönetim isitfa tezahüratlarına devam etti.

Burak Elmas, Luis Campos ve Fernando Muslera maçı beraber izledi

Galatasaray - Kasımpaşa maçını dün İstanbul’a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte izledi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, mücadeleyi dün sarı-kırmızılı kulüp ile danışmanlık görevi için görüşmeye gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos da izledi.

Campos, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte locada takip ederken, Kaptan Fernando Muslera da yanlarında yer aldı.

Riera, maçı basın tribününde izledi

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bulunan Albert Riera, karşılaşmayı basın tribününden takip etti.

Maç öncesi ısınma sırasında sahada görev yapan İspanyol antrenör, başlangıç düdüğünün ardından basın tribününe çıktı. Riera, maç boyunca notlar aldı.