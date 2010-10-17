-GALATASARAY TARAFTARINDAN İŞÇİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Galatasaray futbol takımı taraftarı bir grup, Aslantepe Arena'nın inşaatında ölen iki işçi için düzenlenen ''İsimleri Yaşatılsın'' imza kampanyası kapsamında, Galatasaray yönetiminin işçilere yönelik verilen sözleri yerine getirmesi talebiyle Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'na yürüdü. Kendilerine ''Tekyumruk Galatasaray Taraftar Grubu'' adını veren grup, Aslantepe inşaatı sırasında meydana gelen toprak kaymasında ölen işçilerin isimlerinin yaşatılması için topladıkları imzaları teslim etmeden önce, Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Volkan Yurt, Gökhan Yavuz ve Raşit Ek adlı işçilerin isimlerinin Aslantepe'de yaşatılmasını istediklerini bu amaçla topladıkları imzaları bugün Galatasaray yönetimine teslim edeceklerini belirtti. Aslantepe Projesinin gerçek yaratıcılarının projede çalışan emekçiler olduğunu belirten Yurt, ''uzun bir süredir varlarını yoklarını ortaya koyarak çalışıyorlar. Yarattıkları eserle gurur duymak için, emeğin gücünün başka şaheseri için, stadın açılış gününü bekliyorlar. Fakat 2 emekçi, yarattıkları bu şaheserle övünemeyecek. Tıpkı isimsiz kalan yüzlerce kahraman gibi, güvenliksiz iş şartlarının, kar hırsıyla yaratılmış ölümcül iş sahalarının kurbanı oldular'' ifadelerini kullandı. Yurt, bu görüşleri taşıyan binlerce insanın, düzenledikleri ''isimleri yaşatılsın'' kampanyası için imza attığını vurgulayarak, ''Bizlere 'isimlerinin yaşatılacağı' ve 'çocuklarının eğitimlerini üstlenecekleri' sözünü veren kulüp yöneticilerinin sözlerini tutmasını istiyoruz. Huzurunuzda tekrar haykırıyoruz; İş cinayetine kurban giden her emekçi için, bir başka emekçi yok olmasın diye, Gökhan Yavuz ve Raşit Ek'in isimleri Aslantepe'de yaşatılsın'' dedi. Grup, basın açıklamasının ardından topladıkları imzaları Galatasaray Yönetim Kuruluna teslim etmek için Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'na yürüdü.