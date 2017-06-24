Galatasaray taraftarından Ergin Ataman ilanı!

Galatasaray taraftarı, Galatasaray'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve kırgın olduğunu söyleyen Ergin Ataman için Cumhuriyet gazetesinde bir ilan yayımladı.

Galatasaraylılar'ın tecrübeli antrenörle tekrar yollarının kesişmesini umduklarını belirttikleri mesajda, Ataman'a kariyerinde başarı dilendi.

Galatasaray taraftarının Ataman için yazdığı, 24 Haziran 2017'de Cumhuriyet'te yayımlanan ilan şöyle:

Ergin Hocam,

Geride kalan beş seneye bakınca gördüğümüz;

sadece 23 yıl sonra gelen şampiyonluk, sayısız derbi zaferi

veya erkek basketbol şubemizin tarihindeki ilk Avrupa

kupası değil, perde arkasında kimlerin ne işler çevirdiğinin belli olmadığı basketbol camiasındaki onurlu duruşundu.

Rakip takımların yöneticilerinden, yanlı federasyonlara,

adaletsiz hakemlerden, çifte standartlı gözlemcilere kadar

oyuncuların ve arma adına verdiğin mücadeleni ve seni

yalnız bırakanları asla unutmayacağız.

Biz, milyonlarca gerçek Galatasaray taraftarının da yaptığı gibi sana elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık;

kimi zaman başardık kimi zaman başaramadık. Ama sen

başardıklarınla, Galatasaraylılığınla ve yürekli duruşunla hep

kalbizimde olacaksın.

Atilla İlhan ustanın da dediği gibi hocam;

“ayrılık da sevdaya dahil”

Yolun tekrar kesişinceye kadar başın dik, yolun açık, başarılar seninle olsun.