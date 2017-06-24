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Spor

Galatasaray taraftarından Ergin Ataman ilanı!

"Ayrılık da sevdaya dahil"

24 Haziran 2017 15:16

Galatasaray taraftarı, Galatasaray'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve kırgın olduğunu söyleyen Ergin Ataman için Cumhuriyet gazetesinde bir ilan yayımladı.

Galatasaraylılar'ın tecrübeli antrenörle tekrar yollarının kesişmesini umduklarını belirttikleri mesajda, Ataman'a kariyerinde başarı dilendi.

Galatasaray taraftarının Ataman için yazdığı, 24 Haziran 2017'de Cumhuriyet'te yayımlanan ilan şöyle:

Ergin Hocam,
Geride kalan beş seneye bakınca gördüğümüz;
sadece 23 yıl sonra gelen şampiyonluk, sayısız derbi zaferi
veya erkek basketbol şubemizin tarihindeki ilk Avrupa
kupası değil, perde arkasında kimlerin ne işler çevirdiğinin belli olmadığı basketbol camiasındaki onurlu duruşundu.

Rakip takımların yöneticilerinden, yanlı federasyonlara,
adaletsiz hakemlerden, çifte standartlı gözlemcilere kadar
oyuncuların ve arma adına verdiğin mücadeleni ve seni
yalnız bırakanları asla unutmayacağız.

Biz, milyonlarca gerçek Galatasaray taraftarının da yaptığı gibi sana elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık;
kimi zaman başardık kimi zaman başaramadık. Ama sen
başardıklarınla, Galatasaraylılığınla ve yürekli duruşunla hep
kalbizimde olacaksın.

Atilla İlhan ustanın da dediği gibi hocam;
“ayrılık da sevdaya dahil”

Yolun tekrar kesişinceye kadar başın dik, yolun açık, başarılar seninle olsun.

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