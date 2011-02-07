Galatasaray taraftarından dünya rekoru

T24 - Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eskişehirspor maçında Türk Telekom Arena'nın tribünlerine 315 metreyle dünyanın en uzun pankartını astılar.







Galatasaray taraftarları, bu sezon aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan takımlarına Eskişehirspor karşısında büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Eskişehirspor maçında Türk Telekom Arena'nın tribünlerine 315 metreyle dünyanın en uzun pankartını astılar.

Taraftarların astığı 315 metrelik pankartta, "106 senelik tarihi, kimsenin yanına bile yaklaşamadığı sayısız başarıları, müzesinde rakiplerinin iki katı kupası olan ilk ve teklerin takımı, var olduğundan beri Türk olmayan takımları en çok yenen Türk takımı, ülkesinin medarı iftiharı, UEFA ve Süper Kupa sahibi, dünyanın en büyük taraftar oluşumu Ultraslan'ın gururu, 1481'den beri kültürün simgesi, 1905'ten beri sporun beşiği, anlı şanlı Galatasaray" ifadeleri yer aldı.

Bugüne kadar bilinen en uzun pankart ise 290 metre ile İspanyol ekibi Barcelona'nın taraftarlarına aitti. Ayrıca taraftarlar, "En kötü gün bugünse, şimdi daha yüksek sesle Galatasaray" pankartıyla da takımlarına moral vermeye çalıştılar.



Neill ve Cana'nın yeri değişmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantepspor maçında Neill ile Cana'nın mevkilerinde yaptığı değişiklikten Eskişehirspor maçında da vazgeçmedi.Stoper olarak oynayan Neill'i libero, libero oynayan Cana'yı ise stoper oynatması nedeniyle Gaziantepspor maçı sonrası eleştirilerin hedefi olan Rumen teknik adam, Eskişehirspor karşısında bu oyuncuları aynı şekilde sahada konumlandırdı.



"Cim Bom"da 6 eksik

Son 2 sezondur takımdaki sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, Eskişehirspor karşısına da 6 oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Kırmızı kart cezalı olan Ayhan'ın yanı sıra, sakatlıkları süren Arda, Barış, Pino, Çağlar ve Gökhan Zan, bu maçta takımdaki yerlerini alamadılar. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan golcü futbolcu Baros ise yedekler arasında maça başladı.



Zapata ligde ilk kez

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Robinson Zapata, Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.Teknik direktör Gheorghe Hagi'nin ilk kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantepspor'a karşı forma verdiği Kolombiyalı file bekçisi, ligdeki ilk maçında ise Eskişehirspor'a karşı forma şansı buldu.



Gaziantepspor kadrosundan tek değilişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gaziantepspor maçının kadrosunda tek değişiklik yaparak Eskişehirspor karşısına çıktı. Sarı-kırmızılı takımda Gaziantepspor karşısına ilk 11'de çıkan Yekta, Eskişehirspor maçının ilk 11'inde değişen tek isim olurken, yerine Serkan sahada yer aldı. Kasımpaşa'dan ara transferde kadroya dahil edilen Yekta, ilk kez maça yedek olarak başladı.



Adnan Polat cezalı

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'dan 21 gün hak mahrumiyeti cezası alması nedeniyle Eskişehirspor maçını Türk Telekom Arena'da izleyemedi. Cezası nedeniyle maçı statta izleyemeyecek olan Polat, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın (Universiade Erzurum 2011) kapanışı için Erzurum'a gitmeyi tercih etti.



Karan-Hagi buluşması

Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan, maç öncesi yedek kulübesine gelerek Gheorghe Hagi ile selamlaştı.Maç başlamadan hemen önce yedek kulübesine koşarak gelen Ümit Karan, Galatasaray'da daha önce teknik direktörlüğünü yapan Hagi ile samimi bir şekilde selamlaşarak hasret giderdi.



Ultraslan'dan anlamlı davranış

Galatasaray'ın en önemli taraftar grubu olan Ultraslan, anlamlı bir kampanya imza atarak Eskişehirspor maçı öncesi kan bağışı organizasyonu düzenledi. Türk Telekom Arena'nın giriş gişeleri önünde Kızılay tarafından çadırlar kurularak kan alma istasyonları oluşturulurken, Ultraslan'ın "Aslan gibi, aslankanı veriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, taraftarlar burada kan bağışında bulunmaya teşvik edildi.



Eskişehirspor'u taraftarı yalnız bırakmadı

Eskişehirspor taraftarları, takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmayarak Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdiler.Türk Telekom Arena'da kendilerine ayrılan bölümü önemli ölçüde dolduran yaklaşık 3 bin Eskişehirspor taraftarı, takımlarına coşkulu bir şekilde destek verdiler.

Öte yandan, Eskişehirspor takımı karşılaşmaya, "Türk Telekom Arena Türk futboluna ve Galatasaray'a hayırlı olsun" yazılı bir dövizle çıktı.