Galatasaray taraftarından Burak Yılmaz'a tepki

Galatasaray taraftarları, golcü oyuncu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış mücadelesinde Galatasaray, Sivasspor'u 3-1'le geçti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Sneijder'e verdiği pasta topun istediği gibi gitmemesi üzerine Burak Yılmaz'ı, doğu tribünündeki bir grup taraftar ıslıkladı.

Eurosport'taki habere göre, karşılaşmanın 61. dakikasında da kaçırdığı net pozisyonun ardından tribünlerdeki ıslıklar daha da yükseldi. Bu sırada Wesley Sneijder, Burak'ı alkışlayarak moral verirken, golcü futbolcu taraftarların tepkisine alkışla karşılık verdi.

Bu arada tribünlerdeki bazı taraftarlar ise yaptığı tezahüratlarla golcü oyuncuya sahip çıktı.

Burak, attığı penaltı golünden sonra tribünlere giderek armanın üstündeki 4. yıldızı gösterdi.