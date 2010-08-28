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Spor

GALATASARAY TARAFTARINDAN AYHAN'A TEPKİ İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 16:04

-GALATASARAY TARAFTARINDAN AYHAN'A TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Galatasaraylı taraftarlar, deneyimli futbolcuları Ayhan Akman'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Karpaty'e elenmesinin ardından Ukrayna dönüşü, taraftar tepkisinden çekinerek havalimanında güvenlik görevlisine, ''Dışarıda seyirci var mı'' diye sorarken görüntülenen Ayhan Akman, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Galatasaray'ın en etkili taraftar grubu UltrAslan, internet sitesinde bu konuyu gündeme taşıyarak, ''yorumsuz'' başlığıyla, Ayhan Akman'ın fotoğrafının üzerine, ''Sahada kimse var mı?'' ifadesinin yer aldığı tepki dolu yazı koydu.

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