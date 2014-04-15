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Spor

Galatasaray taraftarına maç bileti 800 TL

Bursaspor Kulübü, Galatasaray'la yarın sahasında oynayacağı maçta Galatasaray taraftarı için ayrılan tribün biletlerini 800 TL'den satışa çıkardı

15 Nisan 2014 13:37

Bursaspor Kulübü, Galatasaray'la yarın sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı bilet fiyatlarını açıkladı, Galatasaray taraftarı için ayrılan tribün biletlerini 800 TL'den satışa çıkardı.

Yeşil beyazlı kulüp, bilet fiyatlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biletler sadece Biletix'ten satılacak. Biletix web bilet satış kanallarından bilet alan taraftarlarımız biletleri Çetin Family Emek, Çetin Family Nilüfer, Heykel Nalbantoğlu Bursaspor Katlı Otopark Biletix gişesinden alım yapılmış olan kredi kartını ve kimliklerini ibraz etmek suretiyle teslim alabilecekler. Misafir takım biletleri sadece Biletix web bilet satış kanallarında 15.04.2014 Salı günü saat: 10.00 itibariyle satışa sunulacak. Bilet alan misafir takım taraftarları İstanbul Biletix bilet gişelerinden bilet alımı yapılmış olan kredi kartını ve kimliklerini ibraz etmek suretiyle teslim alabilecek. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı, TFF statüleri, TFF Talimatları ve 6222 ile 6259 sayılı kanunlar gereği yaş sınırlaması olmaksızın tüm müsabakalarımızda olduğu gibi bileti veya kombinesi olmayan taraftarlarımız ve çocuklar da müsabakaya alınmayacaklar. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Bursagaz VIP B Tribünü 1.Sıra: 300 TL, Bursagaz VIP Tribünü 2-6 Sıra: 200 TL, KAPALI C Tribünü 100 TL, MARATON Tribünü 50 TL, AÇIK KALE ARKASI Tribünü 800 TL, MİSAFİR Tribünü: 800 TL" - Bursa
 

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