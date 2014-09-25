Galatasaray taraftarı Ünal Aysal için toplanıyor

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren bugün Ali Dürüst, Fatih Altaylı ve Abdürrahim Albayrak ile birlikte biraraya gelerek Galatasaray'ın içinde bulunduğu olağanüstü seçim ortamını konuştu. Süzen, Ünal Aysal'ın geri dönmesi amacıyla biraraya geldiklerini belirtti. Seçime girmeyeceğini açıklayan Ünal Aysal'a sarı kırmızılı taraftarlar da tepki gösterdi. Aysal'ın adaylığa geri dönmesi için taraftarlar bu akşam Florya Metin Oktay tesislerinde toplanacak

Ünal Aysal başkanlığa dönmeli

Sarı kırmızılı camianın daha önce yöneticilik yapmış üst düzey isimleri bir araya gelince seçime yönelik bir toplanma sorusu akıllara geldi. Ancak toplantı sonrası açıklama yapan Farük Süren kendisinin aday olmayacağını belirtip, Ünal Aysal'ı geri dönmesi için ikna etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Süren konuşmasında, "Ben aday değilim. Ali Dürüst de aday olmayı düşünmüyor. Ben 5,5 sene başkanlık yaptım, şampiyonluklar kazandım ama arkamdan teneke bağlayıp kovaladılar" açıklamalarında bulundu. Süren, Ünal Aysal'ın başkanlığa dönmesi gerektiğini belirterek, "Sadece Divan Kurulu'nda alınan bir karar sonrasında bu seçim neticesi oluşmamalı. Ünal Başkan ciddi atılımlar yaptı. Borç yapısını düzene soktu. Bence devam etmeli" dedi.

Taraftar Ünal Aysal için Florya'da toplanıyor

G.Saray Başkanı Ünal Aysal'ın çekilme kararına en fazla tepki sosyal medyada görüş bildiren sarı kırmızılı taraftarlardan geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar bu akşam saat 20.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanıp, Ünal Aysal'a kal çağrısında bulunacaklar. Ünal Aysal ise aynı saatlerde Galatasaray Futbol Takımı'na bir veda yemeği verecek. Sarı kırmızılı taraftarlar bu toplu yemek öncesinde Ünal Aysal'a destek vermek için bir araya gelecek.