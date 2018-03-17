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Spor

Galatasaray taraftarı TT Stadyumu önünde toplanıyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda toplanıyor

17 Mart 2018 17:44

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda toplanıyor.
Münferit şekilde Ülker Stadyumu\'na gidişi yasak olan Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 19:00\'da başlayacak derbi öncesinde TT Stadyumu\'nda toplandı. Bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, Galatasaray Kulübü\'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak saat 15:00\'te Ülker Stadyumu\'na götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların kontrolden geçişi
- Güvenlik önlemleri
- Taraftarlardan görüntüler
- Detaylar

FOTOĞRAFLI

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