Galatasaray taraftarı TT Stadyumu önünde toplanıyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda toplanıyor.

Münferit şekilde Ülker Stadyumu\'na gidişi yasak olan Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 19:00\'da başlayacak derbi öncesinde TT Stadyumu\'nda toplandı. Bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, Galatasaray Kulübü\'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak saat 15:00\'te Ülker Stadyumu\'na götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların kontrolden geçişi

- Güvenlik önlemleri

- Taraftarlardan görüntüler

- Detaylar

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