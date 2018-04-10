T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray taraftarı, Terim'in gözlerini doldurdu

Sarı-kırmızılılar, Ankara'dan ağır yaralı döndü

10 Nisan 2018 13:57

Haftaya 57 puanla lider giren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in kazandığı haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılıların tüm yenilgilerini aldığı deplasman performansı soru işaretlerine neden olurken Galatasaray'a taraftarınden destek geldi! Maçın son düdüğünün ardından havalimanına akın eden taraftarlar takımlarının İstanbul'a dönüşünü uzun süre bekledi ve tezahüratlarda bulundu.

Terim'in gözleri tezahüratlar sonrasında doldu

Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın havalimanında otobüse bindiği esnada taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı. Fatih Terim'e özel tezahüratların yapıldığı bu anlarda tecrübeli çalıştırıcının gözlerinin dolduğu görüldü. Terim taraftarların desteğine "Nerede kalmıştık" atkısı açarak karşılık verdi.

ETİKETLER

Fatih TerimGalatasaray taraftarıSpor Toto Süper LigGençlerbirliğimağluptaraftarhavalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24