Galatasaray taraftarı eriyor!

Konsensus, Türkiye’nin taraftar haritasını çizdi. Araştırmaya göre en ‘aslan’ taraftar Galatasaray’da. Bir takımın taraftarı olduğunu söyleyenlerin yüzde 40.6’sı Galatasaraylı. Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe yüzde 32’yle taraftar liginde ikinci sırada yer aldı. Ankette Türkiye’de siyah-beyaz renklere gönül verenlerin oranının ise yüzde 17.4 olduğu ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Konsensus’un gündeme ilişkin yaptığı “Türkiye Gündemi- Kasım 2009” kamuoyu araştırmasında dikkat çeken bir başlık da futbolseverlere yönelik olarak“Taraftarlık” olgusu oldu. Türkiye genelinde 15 yaş üstü bin 515 kişiyle yapılan görüşme sonuçlarına göre Türk toplumunun üçte ikisi futbolla ilgileniyor.

Bir takımın taraftarı olduğunu söyleyenler arasında “Galatasaraylıyım” diyenler yüzde 40.6 ile ilk sırada yer alıyor. Galatasaray’ın ezeli rakibi, ebedi dostu olan Fenerbahçeliler ise ankette yüzde 32 ile ikinci sırada.

CimBom ve Kanarya’nın ardından siyah beyaz renklere gönül veren Beşiktaşlılar yüzde 17.4 ile üçüncü sırada yer buluyor. Anadolu kulüpleri içerisinde en çok taraftarı olan ise Trabzonsporlular. Dördüncü sırada yer alan Karadeniz fırtınasının oranı yüzde 5.4. Diğer Anadolu kulüplerini tutan futbolseverlerin oranı yüzde 4.6 düzeyinde olurken; bu pay içinde Bursaspor, Diyarbakırsspor ve Eskişehirspor’a olan ilgi ön plana çıkıyor.

Altı bölgede Cim Bom

Bölgelere bakıldığında ise İç Anadolu bölgesi dışında altı bölgede “Galatasaraylıyım” diyenlerin ilk sırada yer aldığı görülüyor. “CimBom’luların en yoğun olduğu ilk iki bölge yüzde 54.8 ile Güneydoğu ve yüzde 50.3 ile Doğu Anadolu bölgeleri olurken, İç Anadolu’da sarı lacivertli renklere gönül verenler yüzde 38.6 ile ilk sırada bulunuyor.

Takım tutmayanların da dikkate alındığı sonuçlara bakıldığında son 7 yılda Galatasaraylıların oranı nüfus artışına rağmen yüzde 5 oranında azaldı. Fenerbahçe’de bu düşüş yüzde 1.5 oranında olurken nüfus artışına bağlı taraftar sayısı 1milyon 200 bin arttı. Kara kartallar ise az da olsa taraftar oranını artırmayı başardı.

Takım tutanların dağılımı

GALATASARAY

% 40.6 - 13.9 MİLYON

FENERBAHÇE

% 32 - 11.2 MİLYON

BEŞİKTAŞ

% 17.4 - 5.9 MİLYON

TRABZONSPOR

% 5.4 - 1.8 MİLYON

DİĞER

% 4.6 - 1.6 MİLYON

ERGUN HİÇYILMAZ / SPOR TARİHÇİSİ

'Fenerbahçeliler daha fazladır'

Bu araştırmayı inandırıcı bulmadım. Son on yılda sportif başarılarından ötürü Galatasaraylıyım diyenlerin sayısında bir artış elbette gözlenebilir. Bu sıradan bir taraftarın güçlüden yana olma psikolojisiyle sempatisi de olabilir. Ancak yüzde 40 ile yüzde 32 arasındaki fark benim nazarımda geçerli değil. Şöyle ki aradaki fark gerçekten çok büyüktür. Bu iki kulübün taraftar kitlesi bence birbirine eşittir. Hiç değilse aradaki fark yüzde bir kadar olsaydı. On, on beş yıl öncesine kadar Türkiye’nin yüzde 55’i Fenerbahçeliyken bu oranın yüzde 32’ye düşmesini uygun karşılamadım. Fenerbahçelilerin daha çok olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın da yüzde 20 ila yüzde 22 düzeyinde olması bence daha gerçekçidir. Yine Trabzonluların yüzde 1 ila 2 oranında eksik çıktığını söyleyebilirim. Diğer takımlar içinde Bursa, Eskişehir ve Karşıyaka’dan oluşan bu üçlünün oranı yüzde 2’den aşağı değildir.

ESAT YILMAER / TSYD BAŞKANI

'Galatasaray büyük başarı yakaladı'

Araştırma verilerine baktığımızda Türkiye’de her üç kişiden ikisinin bir futbol takımının taraftarı olduğu sonucu çıkmaktadır ki bu doğrudur. Taraftar yoğunluğu Türkiye’de Avrupa’dan çok daha fazladır. Avrupa’da taraftarlar kent takımlarını tutarken, Türkiye’de üçbüyük diye tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hegemonyası söz konusudur. İlgi ve yoğunluğun temeli bu hegemonyadır. Galatasaray’ın yüzde 40 oranına ulaşmasının nedeni özellikle son on yılda Avrupa’da elde ettiği başarılarla, lig şampiyonluklarının etkisi çok büyüktür. Genç jenerasyonun özellikle bu renklere sempatiyle bakmasının ortaya çıkan tabloda payı büyüktür. İki binli yıllardan itibaren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark açılmıştır. 90’larda birbirine bu iki kulüp taraftarı daha yakın bir orandaydı. Fenerbahçe’nin yüzde 32 çıkması makuldür.



İç Anadolu’da Fenerbahçe’nin ilk sırada olmasını Ankara faktörü ve buradaki yoğunluk olarak değerlendiriyorum. Beşiktaş’ın yüzde 18 oranı daha mütevazı ve semt takımı olmasıyla da ilintilidir. Trabzonspor’un, üç İstanbul kulübüne karşı tek şampiyon olması taraftar verilerinde onlara dördüncü sırayı sağlamıştır. Bursa ve Eskişehir’in futbol kentleri olması da araştırmaya yansımış. Galatasaray’ın Doğu’da uzak ara önde olmasının nedeni de bölgenin sempatiyle bakışının ifadesidir.