Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i tiye aldı; İETT şikâyeti gerçek sandı

Emre Diye Biri. @EmreKna7 adlı Twitter kullanıcısı TEMSA ile sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kaptan koltuğundaki fotoğrafını İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) Twitter'daki destek hattına şikâyet etti. Emrekna7 isimli kullanıcı "Ben bu şoförünüzden şikayetçiyim kendisi bizi farklı bir güzergaha götürdü bide pişkin pişkin gülüyor." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin İETT'nin destek hattından "Merhaba, size yardımcı olabilmemiz için konu hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misiniz?" yanıtı verildi.

İETT'nin bu cevabı üzerine taraftar şakasını sürdürerek "Bu herifin bu araçları sürmeye ne zekası ne de ehliyeti yetiyor. Otel sahibi biriymiş zaten" diye yazdı.

İETT'nin sosyal medya hesabını yöneten kişi durumu fark etmeyerek "Doğru araç ve personel tespiti yapabilmemiz için araç kapı kodu ya da plaka bilgisi paylaşmanız gerekiyor" cevabını verdi.

Galatasaray taraftarı ile İETT arasındaki mesajlaşma sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Konuya ilişkin Tweetler şöyle: