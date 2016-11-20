Galatasaray taraftarı 6 yıl sonra Kadıköy'de

Galatasaray taraftarı 6 yılın ardından Kadıköy'e adeta akın etti. 2 bin 300 Galatasaray taraftarı tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'na geldi.

Ülker Stadı'na çevre yolundan gelen istikamet 17.00 itibariyle tamamen trafiğe kapatıldı.

Spor şube ve çevik kuvvet ekipleri, yolun iki yönünde de tedbir aldı. Güvenlik güçleri hem yol hem de köprü üstünde hiç bir taraftarın beklemesine izin vermedi.

Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler 17.05 sularında stada getirildi. Güvenlik kordonu ve son bilet kontrolü ile aramaların ardından sarı-kırmızılar tribüne sokuldu.



Gelinen noktada otobüslerden erken inmek isteyen Galatasaraylı taraftarlar ile polisler arasında gerginlik yaşandı.