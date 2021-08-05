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Spor

Galatasaray, Tanganga transferi için Tottenham'la anlaştı

05 Ağustos 2021 11:30

Stoper transferinde öncelik veren Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş vereceği iddia edilirken, Tanganga'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Başkan Burak Elmas bizzat Tottenham yetkilileriyle görüşüyor. 

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu, ayrıca ülkesinin U21 Milli Takımı'nda da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

 

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