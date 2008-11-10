Galatasaray tam yol



Beko Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni konuk eden Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmayı 76-70 kazanarak namağlup unvanını sürdürdü.



Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nde Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 76-70 yenerek, 4. haftayı da kayıpsız geçti.



Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Cafe Crown, ilk dakikalarda sadece Erdem ile dış atıştan sayı üretirken, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi ise Saunders, Dunn ve Ufuk'la bulduğu sayılarla 4. dakikayı 11-3 önde geçti. Bu dakikadan sonra Graves ile dış atışlardan, Cemal ve Milojevic ile de pota altından sayılar kazanmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada 18-18 eşitliği yakalarken, ilk çeyreği Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi İlker'in son saniyedeki üç sayılık basketiyle 26-23 önde geçti.







İkinci çeyreğe daha iyi başlangıç yapan Galatasaray Cafe Crown, Graves ve Milojevic ile boyalı alanda ürettiği sayılarla 13. dakikada 29-28 öne geçti. Periyodun son bölümünde yine üstünlüğü ele geçiren konuk ekip Ibekwe'nin basketleriyle devreyi de 42-41 üstün kapattı.







Üçüncü çeyreğe etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Zizic, Erdem ve Graves'in pota altından bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 6-0'lık bir seri yakalayarak skoru 47-42 yaptı ve üstün oyununu sürdürerek son çeyreğe 57-53 galip girmeyi başardı.







Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyot son dakikasına kadar karşılıklı basketlerle geçildi ve son dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Son dakika içinde rakibine kolay sayı atma şansı tanımayan Galatasaray Cafe Crown, Zizic ve Graves'in basketleriyle mücadeleden 76-70 galip ayrılmasını bildi.







Galatasaray Cafe Crown'da graves 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Milojevic 13 sayı – 13 ribaunt, Zizic 11 sayı, Erdem Türetken de 8 sayı – 8 ribauntla mücadele etti.







GALATASARAY CAFE CROWN: 76 - MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 70

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Murat Ciner xx

Galatasaray Cafe Crown: Strickland x 2, Erdem xxx 8, Milojevic xxx 13, Cemal xxx 5, Gurovic xx 5, Alican x, Graves xxxx 25, Zizic xxx 11, Altay x 2, Cüneyt x 2, Hüseyin x 3



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: Mack xxx 11, İbrahim x, Ufuk xxx 10, Saunders xxx 11, Dunn xxx 9, Ahmet xx 6, Ibekwe xxx 10, İlker xxx 11, İsmail x 2, Mehmet x, Berkay x, Volkan x



1. Periyot: 23-26



Devre: 41-42



3. Periyot: 57-53



5 Faulle Çıkan: 37.48 Ibekwe (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi)