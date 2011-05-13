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Spor

GALATASARAY TAKIMI ANKARA'DA  ANKARA (A.A)

13 Mayıs 2011 21:15

-GALATASARAY TAKIMI ANKARA'DA  ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi.  Özel uçakla Ankara'ya gelen kafileyi, başkentli bir grup taraftar karşıladı.  ''Şereftir Seni Sevmek'' yazılı bir pankart açan taraftarlar, futbolculara ''Başın öne eğilmesin aldırma Cimbom aldırma, en büyük sen değil misin? Aldırma Cimbom aldırma'' yönünde tezahüratlarda bulundu. Futbolculardan Sabri Sarıoğlu, bazı taraftarlarla hatıra fotoğraf çektirdi. Aykut Erçetin, Zapata, Ufuk Ceylan, Gökhan Zan, Aydın Yılmaz, Barış Özbek, Cana, Fatih Serkan Kurtuluş, Yekta Kurtuluş, Culio, Stancu, Cem Sultan, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Kazım Kazım ve Kewell'in yer aldığı kafile, daha sonra konaklanacak otele hareket etti.

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