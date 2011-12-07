-Galatasaray takım oyununu daha iyi oynuyor İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbi karşılaşmasını kazanacaklarına inandığını belirterek, ''Takım oyununu daha iyi oynayan takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum'' dedi. Hasan Şaş, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, derbi karşılaşması için oyuncuların kendiliğinden motive olduğunu belirterek, ''Yerli oyuncular zaten bu maçın ne kadar ciddi ve önemli olduğunu biliyorlar, yabancı oyuncular da farkındalar'' dedi. ''Futbolculuk mu antrenörlük mü zor?'' şeklindeki soruya Hasan Şaş, ''Antrenörlük daha zor. Biz işi hazırlayanız. Zaman zaman sahaya da girmek istiyoruz ama kendimizi frenliyoruz. Antrenör olmak daha zor. Futbolcuyken padişah gibiymişiz. Futbolculuk daha kolay'' ifadelerini kullandı. Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin formda ve iyi oyuncuları olduğunu kaydederek, ''Bizim takım dikkat edilirse çok disiplinli bir takım. Az pozisyon veriyoruz. Hep birlikte oynamaya çalışıyoruz. Takım oyununu daha iyi oynayan takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Futbolcu olarak Fenerbahçe maçlarında daha çok hırslandığını ve gol atmayı istediğini dile getiren Hasan Şaş, yarın takımdaki oyuncuların bu hisleri taşımaları halinde galip geleceklerine inandığını ifade etti. Yardımcı Antrenör Ümit Davala ise, Fenerbahçe'nin lider olduğunu hatırlatarak, ''Biz de lider olabilirdik. İç sahada şu ana kadar 4 kırmızı kart gördük. Gaziantepspor maçında gördüğümüz kartlar çok gereksizdi. Maç çığrından çıkmıştı. İnşallah yarın daha doğru kararlar verilir, daha doğru bir yönetim olur. Fırat Aydınus bunu her zaman, Avrupa'da bile kanıtlamış durumda. O yüzden yarın iyi bir müsabaka bekliyor bizi. İnşallah 3 puan alıp lider olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne döneriz'' dedi. Davala, sahaya çıktıklarında hala futbol oynamayı istediklerini belirterek, ''Ancak gerçeklerle yüzleşmek zorundayız, şu anda antrenörüz'' diye konuştu. Davala taraftarlardan sabırlı olmalarını, 90 dakika takımı desteklemelerini ve Galatasaray'ın gelecek maçlarını düşünerek futbol dışı olaylara neden olmamalarını istediğini dile getirdi. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel derbi karşılaşmanın her zaman, herkesçe özlemle beklenen güzel anlar olduğunu belirtti. Taffarel, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e ilişkin ise, ''Türkiye kaleci olarak iyi bir dönemden geçiyor. Sadece Volkan değil iyi Türk kaleciler var. Volkan'ın iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.