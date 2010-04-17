Galatasaray takibi sürdürdü

T24 - Turkcell Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında liderliği kovalayan Galatasaray, deplasmanda Manisaspor'u 2-1 mağlup etti.





NTV Spor'dan Mert Aydın'ın kaleme aldığı "Aslan takipte" (18 Nisan 2010) başlıklı Manisaspor-Galatasaray maçı analizi şöyle:







Aslan takipte







Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in 30. haftasında Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı.





Farklı Diyarbakırspor galibiyetinin tadını çıkaramamıştı Galatasaray. Tribünlerin bir kısmının kaptan Arda’ya sitemi, hafta içinde nice komplo teorisinin konusu olmuştu. Teori pratiğe dönüşecek mi göreceğiz. Manisa deplasmanı net bir şekilde şampiyonluk yarışında var olma karşılaşmasıydı. Puan kaybının anlamı havlu atmaktı. Manisaspor ise Reha Kapsal’ın, “hücumsal savunma”sıyla zor gol yiyor ve 0-0’lık beraberlik zinciriyle kümede kalma yolunda önemli adımlar atıyordu.





Daha el enseler yapılırken 5.dakikada Güven sağda boş kaldı. Ama bunun heyecanıyla hemen kaleye şutladı topu. Aykut zorlanmadı. Galatasaray yavaş yavaş rakip yarı alana yerleşti. Pozisyon gelmese de üstünlüğünü hissettiriyordu. 22’de sağdan Caner serbest atışı yeden geriye doğru kullandı. Elano’nun şutuna son dokunuş Keita’dan geldi: 0-1.





Bu golün gazıyla Keita 23’te Burak’tan topu çaldı. O da şut mu çeksin, Baros’a mı versin derken tam karar veremedi. Spiker deyimiyle şut-orta karışımı vuruş dışarı gitti. 37’de Arda’nın ara pasını Baros kovaladı. Sağ çaprazdan şutu az farkla dışarı çıktı. Hemen 1 dakika sonrasında Şener, Güven’e nefis bir ara pası attı. Onun sağdan ortasında Mehmet Nas, penaltı noktası hizasından kafayı vurdu. Aykut başarılıydı.





Hakem tartışmayı seven spor programlarını boş bırakmamak için 45’te tartışmalı pozisyon yarattı takımlar. Isaac ofsayt durumunda mıydı bayrak kalktığında? Bırakalım hocalar tartışsın!





54’te Baros, maçı bitirecek golü atamadı. Çek, savunmanın ayağına attığı topla ceza alanına girdi. Kaleciyi de geçti. Ama dengesini kaybederken vuruşu çizgiden çıktı. 55’te Sabri’nin yakın mesafeden vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.





58’de Manisa kontrasında Isaac, Aykut’u geçmeye çalışırken kalecinin hamlesiyle topu kaybetti. Hareketlenen Manisa 62’de Galatasaray ceza alanına girdi. Ergin’in yakından şutu yavaşça Aykut’a geldi. 64’te Galatasaray golü geldi. Arda’nın kalecinin yanından dünya yıldızı edasıyla yaptığı vuruş kaleye gidiyordu. Baros topla içeri girdi: 0-2.





74’te Momha soldan geldi. Ortasına Ergin’in dokunuşu ve ön direkte maskeli Mehmet Topal’ın ters kafası: 1-2. 85’te Elano penaltı kadar net pozisyonda direği vurdu. 87’de Baros yaydan şutladı. İlker klas çıkardı.





Şimdi Galatasaray şansını sürdürüyor. Gelecek hafta Bursaspor maçında o ters armacılar ne yapacak? O, kaptanını, kalecisini, yıldızlarını yuhalayanlar ne yapacak? Belki de onlar da şu aralar birilerini telefonla arayıp bu soruları soruyorlardır. Maçtan önce telefonlarına mesaj düşer herhalde.